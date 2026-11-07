F1, GP Brasile: il giro della medical car sotto la pioggia di Interlagos. VIDEO

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Interlagos subito dopo il semaforo verde delle qualifiche, costringendo gli stewards a esporre bandiera rossa. Per monitorare la situazione, è stata mandata fuori in ricognizione la medical car, che si è divertita con derapate a tutta velocità che hanno fatto impazzire il pubblico. Guarda il VIDEO. Qualifiche live in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: LIVE QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE