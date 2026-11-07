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Pato nel GP Brasile: "Kimi Antonelli è un campione, i brasiliani lo amano". VIDEO

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Alexandre Pato è presente nel paddock del GP Brasile: "Ho l'Italia nel cuore e ovviamente il Milan. Sono contento per Antonelli, è un campione e sono sicuro che tutti i brasiliani lo amano. Ancelotti? E' un grande allenatore, mi fido di lui che possa portare in alto il Brasile". Guarda il VIDEO con l'intervista completa. Il GP domenica alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

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