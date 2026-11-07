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Russell-Wolff, botta e risposta nei team radio nelle qualifiche del GP Brasile. VIDEO

mercedes

Succede tutto nel finale delle qualifiche di Interlagos, quando dal muretto Mercedes chiedono a Russell di alzare il piede a causa della pioggia battente sul circuito. Il britannico si lamenta via radio con gli ingegneri, visto che stava facendo segnare un tempo da pole, tanto da costringere l'intervento di Toto Wolff. Guarda nel VIDEO la sequenza e il botta e risposta. Il GP domenica alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

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