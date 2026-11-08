Nella gara di oggi a Interlagos servirà pazienza, perché non sarà lineare e bisognerà prendere al volo ogni occasione. Norris parte in pole, Russell è forte e Kimi se la potrà giocare per la vittoria. E con una gara pazza attenzione a cosa succede dietro, perché anche Leclerc, Hamilton e Verstappen possono rientrare in gioco. Guarda il VIDEO. Il GP alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE