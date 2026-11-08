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Formula 1, GP Brasile: spero in una gara di emozione e non di calcoli. VIDEO

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Carlo Vanzini

Carlo Vanzini

Con il meteo imprevedibile, è l'occasione per avere una gara che si basi sulle emozioni e non sui calcoli degli ingegneri. Non è facile per vetture che si trovano davanti come Lawson e Hulkenberg, ma può succedere di tutto a San Paolo e sarebbe bello vederli tutti in lotta per la vittoria. Guarda il VIDEO. Il GP  alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

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