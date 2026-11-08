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Hamilton dopo il GP Brasile: "Deciso io la strategia, scusa al team". VIDEO

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Lewis Hamilton analizza la strategia e il mancato cambio gomme anticipato nel finale del GP Brasile: "L'ultima informazione che ho avuto è che la pioggia sarebbe rimasta costante, e in quelle condizioni, mi sentivo abbastanza bene. La decisione è stata mia e chiedo scusa al team per questo, però dobbiamo cercare di migliorare e crescere insieme". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 20 a 22 novembre a Las Vegas: live su Sky e in streaming su NOW

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