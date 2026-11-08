Toto Wolff esulta dopo il 9° titolo Costruttori della Mercedes: "Sono orgoglioso di questa squadra, abbiamo avuto un inizio di stagione forte ma gli ultimi tempi sono stati duri. Abbiamo avuto una reazione per tornare sul gradino più alto del podio dopo questi anni. Questo dimostra di che tipo di persone ci sono in questa organizzazione". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 20 a 22 novembre a Las Vegas: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS