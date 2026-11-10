Leonardo Fornaroli ha completato il suo settimo e ultimo test dell'anno con la McLaren nei TPC ( Testing of Previous Cars ), ovvero i test con macchine degli anni precedenti. Il pilota italiano, riserva del team di Woking, è tornato al volante della MCL39 , questa volta sul Circuito di Jerez. Arrivato direttamente dal Brasile, dove ha disputato la sua quarta sessione di FP1, Leo ha completato 58 giri (254 km) . Ha iniziato la sessione mattutina con una fase di pioggia , che gli ha permesso di fare la sua prima esperienza con pneumatici Intermedi . Dopo una breve pausa per lasciare asciugare la pista, l'italiano è tornato in pista con gomma Soft , completando il programma nel pomeriggio con long run e lavorando su diversi bilanciamenti a causa del forte vento. Questo è stato l'ultimo evento per il team TPC, reduce da un intenso 2026 di test a Barcellona, Silverstone, Austin, Monza, Portimão e Paul Ricard . Il team ha inoltre collaborato con Pirelli per i test sugli pneumatici, inclusi quelli al Nürburgring e al Mugello.

Fornaroli: "Testa già al 2027, che sarà un anno super"

"È stato fantastico tornare sulla MCL39, è una vettura davvero divertente da guidare. Ci siamo concentrati su un programma simile a quello svolto al Paul Ricard, che ha previsto una serie di stint lunghi, diversi bilanciamenti dell'assetto, e siamo anche riusciti a girare un po' con le Intermediate. Questo test a Jerez è arrivato subito dopo le mie due sessioni di FP1 a Città del Messico e San Paolo. È un modo davvero bello per concludere il mio programma di test all'interno del McLaren Driver Development Programme. Si è trattato di un momento utile per riflettere e confrontare la mia giornata qui con la mia prima guida su una F1 durante il nostro test TPC a Barcellona a febbraio, e sono felice di essere arrivato così lontano. Sono migliorato molto nella mia guida e nel modo in cui approccio ogni cosa, grazie al supporto che il team mi ha dato. Ora torno negli Stati Uniti per supportare la squadra nelle ultime gare del 2026, prima di un entusiasmante 2027 diviso tra il team McLaren Mastercard Formula 1 e il team McLaren Hypercar."