Per i piloti, anche quando entrano in pianta stabile in Formula 1 , la passione per i kart non si esaurisce mai. E' come tornare alle origini, dove tutto è iniziato. I primi sacrifici, le prime gioie o le prime sconfitte. George Russell è tra chi non dimentica quel passato lì, così distante dal mondo glamour del Circus. Il pilota inglese della Mercedes ha inaugurato la sua GR63 Academy , dove punta a coltivare nuovi talenti per il futuro. Di seguito il suo messaggio, che parte proprio dall'importanza del karting nella sua carriera.

Russell selezionerà i primi 25 allievi

"Sono davvero orgoglioso di presentarvi la GR63 Academy - si legge nell'annuncio su Instagram -. Per me tutto è iniziato con il karting, che ha giocato un ruolo fondamentale nella mia carriera. So bene quanto sia difficile per i giovani piloti di talento ottenere una prima chance, specialmente quando il budget è limitato. Con la GR63 Academy voglio restituire qualcosa allo sport che amo, individuando talenti ancora nascosti e offrendo loro il supporto e la guida necessari per esprimere appieno il loro potenziale". Academy che sarà da subito operativa: "Dopo i primi due round a Silverstone selezionerò 25 ragazzi che prenderanno parte alla GR63 Academy nel 2027".