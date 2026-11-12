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F1, Russell annuncia GR63 Academy: "Voglio restituire qualcosa al karting"

l'annuncio

Il pilota Mercedes inaugura la sua Academy, con l'obiettivo di scovare nuovi talenti, supportarli e portarli magari a fare il suo stesso percorso: dai kart alla Formula 1. L'annuncio in un messaggio su Instagram

Per i piloti, anche quando entrano in pianta stabile in Formula 1, la passione per i kart non si esaurisce mai. E' come tornare alle origini, dove tutto è iniziato. I primi sacrifici, le prime gioie o le prime sconfitte. George Russell è tra chi non dimentica quel passato lì, così distante dal mondo glamour del Circus. Il pilota inglese della Mercedes ha inaugurato la sua GR63 Academy, dove punta a coltivare nuovi talenti per il futuro. Di seguito il suo messaggio, che parte proprio dall'importanza del karting nella sua carriera. 

Russell selezionerà i primi 25 allievi 

"Sono davvero orgoglioso di presentarvi la GR63 Academy - si legge nell'annuncio su Instagram -. Per me tutto è iniziato con il karting, che ha giocato un ruolo fondamentale nella mia carriera. So bene quanto sia difficile per i giovani piloti di talento ottenere una prima chance, specialmente quando il budget è limitato. Con la GR63 Academy voglio restituire qualcosa allo sport che amo, individuando talenti ancora nascosti e offrendo loro il supporto e la guida necessari per esprimere appieno il loro potenziale". Academy che sarà da subito operativa: "Dopo i primi due round a Silverstone selezionerò 25 ragazzi che prenderanno parte alla GR63 Academy nel 2027".

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