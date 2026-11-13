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Kimi Antonelli al Quirinale da Mattarella: il casco in dono e l'invito a Monza. VIDEO

al quirinale
Foto e video Quirinale

Il nuovo campione del mondo di Formula 1 è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica: "E' un onore conoscerla, deve venire al prossimo Gran Premio di Monza", gli ha detto. E Mattarella ha risposto: "Questa nuova condizione mi sollecita molto". Guarda il VIDEO completo. La F1 torna a Las Vegas il 22 novembre (live su Sky e in streaming su NOW)

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Kimi Antonelli e la sua famiglia. "E' un onore conoscerla", ha esordito il nuovo campione del mondo di Formula 1 prima di regalare a Mattarella un casco della sua straordinaria stagione, con firma e dedica. "Al presidente Mattarella con molta ammirazione", ha scritto sulla visiera. "Deve essere una liberazione toglierselo dopo la gara", ha commentato il Presidente. Kimi ha confermato: "Perdiamo un paio di chili a gara anche a causa della tuta ignifuga. Cerchiamo di allenarci per essere più abituati possibile e, quando fa caldo, dopo le sessioni ci buttiamo in una vasca con l'acqua fredda per rinfrescarci". Il pilota italiano ha poi invitato Mattarella al prossimo Gran Premio di Monza, in programma a settembre 2027. "Deve venire a Monza, sarebbe bello". Mattarella ha premesso che "da diversi anni i miei movimenti sono un po' complicati, ma questa nuova condizione (la novità di avere un campione di F1 italiano) mi sollecita molto".

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