Kimi Antonelli è stato ospite in tribuna a Milano in occasione di Italia-Francia di Nations League. Quando è stato inquadrato sul maxi-schermo, lo speaker dello stadio lo ha chiamato. A quel punto tutto San Siro si è alzato in piedi in un lunghissimo applauso ed è partito spontaneo anche un coro per il neo campione del mondo di F1, che visibilmente emozionato ha risposto con un saluto. Guarda il VIDEO. La F1 torna a Las Vegas il 22 novembre (live su Sky e in streaming su NOW)

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE