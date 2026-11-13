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Kimi Antonelli a San Siro per Italia-Francia: ovazione e cori del pubblico. VIDEO

il campione

Kimi Antonelli è stato ospite in tribuna a Milano in occasione di Italia-Francia di Nations League. Quando è stato inquadrato sul maxi-schermo, lo speaker dello stadio lo ha chiamato. A quel punto tutto San Siro si è alzato in piedi in un lunghissimo applauso ed è partito spontaneo anche un coro per il neo campione del mondo di F1, che visibilmente emozionato ha risposto con un saluto. Guarda il VIDEO. La F1 torna a Las Vegas il 22 novembre (live su Sky e in streaming su NOW)

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

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