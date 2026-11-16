Toto Wolff: "Antonelli in Ferrari in futuro? Sono preoccupato per lo 0,0%"

"Lo scorso anno qualcuno è arrivato a mettere in discussione il talento di Kimi, dicevano che non meritasse di correre in F1, tantomeno per un top team come Mercedes. Ma noi non abbiamo dubitato di lui nemmeno per un secondo !". Il tempo ha dato ragione a Toto Wolff , che oggi si gode il titolo mondiale di Kimi Antonelli e quello costruttori della Mercedes . In un'intervista alla Bild, il team principal ha elogiato il pilota italiano per quanto dimostrato in questa stagione: " Quello che ha fatto è fenomenale . Avere una freddezza del genere e saper reggere così la pressione a questa età è straordinario. È un campione del mondo che ha meritato il titolo". Wolff ha poi risposto a una domanda su quanto teme che Antonelli , da italiano, possa un giorno desiderare di correre per la Ferrari: "Lo 0,0%. Perché Kimi e la sua famiglia sono persone leali . Ma non puntiamo soltanto sulla lealtà. Questa stagione ha dimostrato che possiamo vincere gare e titoli, ed è la cosa più importante per un pilota. Lui è parte della Mercedes come le ruote lo sono di un'auto. Per questo, dopo aver vinto il titolo, ha anche detto di non riuscire a immaginarsi al volante di un'altra squadra ".

"Kimi sarà più amato di Schumacher"

Wolff ha parlato anche del tema del contratto di Antonelli e di un possibile adeguamento economico dopo la conquista del titolo: "Ha un contratto per il prossimo anno. Non commenterò le cifre, ma nessuno deve preoccuparsi della sua situazione economica. Per Kimi e la sua famiglia conta soprattutto avere una macchina competitiva. Allo stesso tempo sappiamo di avere un campione del mondo che deve avere anche il giusto riconoscimento economico". Il rapporto tra Toto e Kimi parte da lontano: i due si conoscono da quando Antonelli aveva undici anni. Un legame cresciuto anche fuori dalla pista, come ha raccontato lo stesso Wolff attraverso un ricordo: "Due o tre anni fa, quando veniva in fabbrica a Brackley, dormiva sempre a casa nostra. Era minorenne, non potevamo sistemarlo in albergo. Per questo era praticamente ospite fisso da noi. La sera guardavamo spesso dei film insieme, anche se, in realtà, a guardarli ero soltanto io. Mia moglie Susie non riesce a stare sveglia per più di dieci minuti davanti a un film e Kimi era completamente esausto dopo quelle giornate intense. Così si addormentavano l'uno accanto all'altra, spalla contro spalla, e io mi guardavo il film da solo". Wolff non ha dubbi neppure sulla possibilità che Antonelli diventi più amato in Italia di quanto lo fosse Schumacher ai tempi della Ferrari: "Assolutamente sì! Dopotutto è italiano. Grazie alla spontaneità e ai suoi successi, Kimi ha fatto in modo che l'Italia, pur continuando naturalmente a tifare per la Ferrari, aprisse il cuore anche a questo giovane italiano. Ora i tifosi indossano la maglia della Ferrari con il cappellino della Mercedes. Monza è stato l'esempio perfetto: i tifosi erano dispiaciuti che nessuna delle due Rosse avesse vinto, ma erano felici che sul gradino più alto del podio ci fosse uno di loro, Kimi".