Verstappen su Russell: "Il karma è così, quando l'ho visto a muro è stato fantastico"f1 a las vegas
Introduzione
Nuovo capitolo nella faida tra Max e George dopo il GP di Las Vegas. L'olandese affonda il colpo nel post-gara: "Parla molto fuori dalla pista, ma me non è un problema: è talmente al di sotto del mio livello che non ha senso discutere. Quando ho guardato nello specchietto e ho visto cosa stava succedendo, ho pensato che la mia giornata stesse solo migliorando". Il Mondiale torna dal 27 a 29 novembre in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Le parole di Verstappen dopo il GP di Las Vegas
Non finisce mai la rivalità tra Max Verstappen e George Russell. Dopo le tensioni nelle prove libere e il team radio ironico durante il GP di Las Vegas, l'olandese affonda il colpo anche nella conferenza stampa post-gara, commentando senza filtri l'incidente del britannico nel finale. "Il punto è che lui parla molto fuori dalla pista e, onestamente, per me non è un problema", ha raccontato. "E' talmente al di sotto del mio livello che per me non ha senso provare a mettermi a discutere su questo, quindi non mi dà fastidio. E oggi il karma ha presentato il conto. E' stato onestamente fantastico quando ho guardato nello specchietto e ho visto cosa stava succedendo. Mi sono detto: 'Fantastico, la mia giornata sta solo migliorando'. E ovviamente, quando poi ho tagliato il traguardo al primo posto, la mia giornata era completa".
Verstappen, il team radio dopo l'incidente di Russell: "Ahah, bravo!"
Già negli ultimi giri della corsa a Las Vegas, appena visto Russell finire contro le barriere compromettendo la sua gara, Verstappen aveva reagito via radio con una risata ironica rivolta al proprio muretto: "Ahah, bravo!"
Il contatto nelle FP3 e il dito medio di Max a George
La tensione tra i due era esplosa già nella terza sessione di prove libere. Alla curva 14, Verstappen ha frenato in anticipo cambiando traiettoria proprio davanti a Russell, che ha provato il sorpasso all'interno: le due monoposto sono entrate in contatto e l'olandese ha poi rivolto il dito medio al britannico. Investigato dai commissari, il quattro volte campione del mondo se l'è cavata solo con un richiamo.
La replica di Russell: "Non accetto che Verstappen mi freghi così"
Dopo l'episodio delle Libere 3 e il warning inflitto dai commissari, Russell aveva attaccato il comportamento in pista di Verstappen: "Alla fine penso sia giusto il warning, lui fa sempre quello che vuole e forse un giorno qualcuno dovrà impedirglielo. Non accetterò che qualcuno mi freghi così e giri come se fosse più grande e migliore di tutti gli altri. Ma è una questione dei commissari".