Non finisce mai la rivalità tra Max Verstappen e George Russell. Dopo le tensioni nelle prove libere e il team radio ironico durante il GP di Las Vegas, l'olandese affonda il colpo anche nella conferenza stampa post-gara, commentando senza filtri l'incidente del britannico nel finale. "Il punto è che lui parla molto fuori dalla pista e, onestamente, per me non è un problema", ha raccontato. "E' talmente al di sotto del mio livello che per me non ha senso provare a mettermi a discutere su questo, quindi non mi dà fastidio. E oggi il karma ha presentato il conto. E' stato onestamente fantastico quando ho guardato nello specchietto e ho visto cosa stava succedendo. Mi sono detto: 'Fantastico, la mia giornata sta solo migliorando'. E ovviamente, quando poi ho tagliato il traguardo al primo posto, la mia giornata era completa".