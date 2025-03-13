Il 2010 è l'anno dell'arrivo di Fernando Alonso in Ferrari. E Stella ricopre, come aveva già fatto con Raikkonen, il ruolo di ingegnere di pista dello spagnolo. Tra i due nasce un gran bel rapporto (scopriremo a breve il perché). Le annate di Alonso in Ferrari sono senz'altro positive, ma in nessuna di queste arriva il tanto ambito titolo Mondiale. Lo spagnolo conclude con tre secondi posti (nell'annata 2010, 2012 e 2013), prima di salutare la Ferrari al termine del 2014 con un sesto posto. Ma la vera notizia è che a dire addio alla Ferrari non fu solo Alonso.