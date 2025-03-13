Andrea Stella, dalla Ferrari al secondo successo con McLaren: la sua carrierateam principal
Introduzione
La McLaren è campione del mondo del Mondiale Costruttori. La scuderia di Woking conquista a Singapore il titolo al termine di una stagione praticamente dominata sin dall'inizio. E nella vittoria della McLaren c’è anche un gran bel pizzico di Italia, con il team principal Andrea Stella. Studio, lealtà e tanto impegno. Scopriamo chi è il team principal italiano della scuderia di Woking
Quello che devi sapere
Gli inizi in Formula 1
Andrea Stella si laurea in ingegneria aerospaziale alla Sapienza di Roma e inizia alla grande la sua avventura in Formula 1. Dopo un dottorato di ricerca in ingegneria meccanica – basato su uno studio sperimentale sulla fluidodinamica di fiamme – nel 2000 entra in Ferrari, all'interno della gestione sportiva della Scuderia di Maranello.
L'arrivo in Ferrari
Con la Rossa è sin da subito impiegato nella squadra di test. Nel 2002 diventa veicolista della monoposto di Michael Schumacher. Da quella stagione fino al 2006, Schumacher vinse ben tre titoli Mondiali (dal 2002 al 2004). Nel 2007 Schumacher lascia la Ferrari e Stella cambia pilota: resta sempre veicolista della monoposto ma questa volta di Kimi Raikkonen. Annata, tra l'altro, nella quale fu proprio il finlandese a diventare campione del mondo con la Ferrari (ultimo titolo piloti conquistato, almeno fino a oggi, dalla Rossa). Piccola parentesi, nel 2006 Stella ha lavorato anche come ingegnere di pista di Valentino Rossi, quando il motociclista ha ricoperto il ruolo di tester per la Ferrari.
La promozione a ingegnere di pista di Raikkonen nel 2009
Nel 2009, invece, Stella viene promosso come ingegnere di pista di Raikkonen. Annata non particolarmente positiva per il campione del mondo con la Rossa, considerando che chiuse la stagione al 6° posto in classifica a quota 48 punti, con una sola vittoria e cinque podi.
Stesso ruolo dal 2010 al 2014… ma con Fernando Alonso
Il 2010 è l'anno dell'arrivo di Fernando Alonso in Ferrari. E Stella ricopre, come aveva già fatto con Raikkonen, il ruolo di ingegnere di pista dello spagnolo. Tra i due nasce un gran bel rapporto (scopriremo a breve il perché). Le annate di Alonso in Ferrari sono senz'altro positive, ma in nessuna di queste arriva il tanto ambito titolo Mondiale. Lo spagnolo conclude con tre secondi posti (nell'annata 2010, 2012 e 2013), prima di salutare la Ferrari al termine del 2014 con un sesto posto. Ma la vera notizia è che a dire addio alla Ferrari non fu solo Alonso.
L'arrivo in McLaren con lo spagnolo
Ed ecco la vera novità. Dopo una storia durata quasi 15 anni (dal 2000 al 2014), Andrea Stella lascia la Ferrari e segue Fernando Alonso in McLaren. I risultati, però, non sono di certo ottimi, ancor di più se relazionati a quanto ottenuto in Ferrari. Lo spagnolo lascia la McLaren nel 2018, quando Stella resta nel team di Woking e inizia a scalare posizioni. Proprio in quell'anno, infatti, diventa Performance Director, con l'obiettivo di gestire le comunicazioni con la FIA, mentre nel 2020 viene promosso a Racing Director.
La promozione a team principal
La fiducia e la stima che la McLaren nutre per l'ingegnere italiano è davvero tanta. Il 13 dicembre 2022, Andreas Seidl – ai tempi team principal della squadra di Woking – annuncia le sue dimissioni per andare a sostituire Frederic Vasseur (andato in Ferrari) nel ruolo di CEO di Sauber (guardando però in ottica 2026 con il passaggio ad Audi). Per Stella arriva la grande occasione e, in vista dell'inizio della stagione 2023, viene annunciato come nuovo team principal della McLaren.
La prima stagione da team principal McLaren
Un italiano alla guida della McLaren. Il 2023 di Stella e della squadra della Papaya parte male (basti pensare che alla prima gara in Bahrain arriva un ritiro e un 17esimo posto) ma, grazie agli aggiornamenti, inizia a insidiare davvero le posizioni che contano. A fine anno, per il team di Woking saranno 9 podi e una vittoria (non in gara, ma nella Sprint) conquistata. Risultati ottenuti dalle gare successive al fine settimana di Spielberg (tappa nella quale arrivarono i primi veri aggiornamenti sulla vettura).
La prima vittoria
A fine 2023, la McLaren è completamente rinata. In vista del 2024, infatti, si pensa che la scuderia britannica possa davvero lottare per entrambi i Mondiali. Nel maggio 2024, ne arriva la conferma. La prima vittoria dell'era Andrea Stella è in Florida, quando Lando Norris conquista il Gran Premio di Miami davanti a Max Verstappen, dando ben 7 secondi all'olandese (che in quel periodo era stato vero dominatore di ogni weekend).
Le Papaya Rules
Il modus operandi di Stella, e di McLaren, può essere riassunto con le famose 'Papaya Rules'. "Le 'Papaya Rules' – ha detto Stella nel 2024 – riguardano l'obbligo da parte dei nostri piloti di gareggiare senza correre rischi e con rispetto reciproco, senza contatti tra le nostre due macchine". Eppure, la stagione 2024 è caratterizzata dalla possibilità di avere Lando Norris in lotta per il titolo Mondiale. "Sposteremo il nostro supporto su Lando – aveva detto Stella – ma non vogliamo compromettere i nostri principi in maniera eccessiva. E i nostri principi dicono che l'interesse della squadra viene prima di tutto".
La vittoria del Costruttori nel 2024
La squadra viene prima di tutto… ed è stato dimostrato! L'annata 2024 è infatti magica per la McLaren che – per quanto non è riuscita a sottrarre a Verstappen il titolo piloti – conquista il Mondiale costruttori grazie alla forza della vettura, ma soprattutto della coppia piloti composta da Lando Norris e Oscar Piastri. La McLaren vince il Costruttori ad Abu Dhabi. Vittoria che dà l'idea della forza della squadra capitanata da Andrea Stella.
La stagione 2025
Nel 2025, a differenza dello scorso anno, questa volta Andrea Stella ha dovuto fare i conti anche con la sfida nel Mondiale piloti tra i suoi due driver, Oscar Piastri e Lando Norris. Sfida sempre pulita, con i due del team di Woking che hanno sempre avuto totale libertà di correre alla pari, nel rispetto delle 'Papaya Rules'. E ora la sfida per il titolo è ancora tutta da scrivere.
Il Costruttori nel 2025
E dopo quello nel 2024, il Mondiale Costruttori arriva anche nel 2025! Annata pazzesca da parte della McLaren, che in quel di Singapore vince il suo secondo Costruttori consecutivo. Il secondo anche per Andrea Stella, che mette ancora una volta un (gran) bel pizzico di Italia nel successo Papaya.