Introduzione

L'appuntamento con la pioggia e la Scuderia Ferrari rappresenta da sempre uno dei banchi di prova più affascinanti e insidiosi della Formula 1. Guardando all'attuale GP del Brasile 2026, la sfida per il Cavallino Rampante si preannuncia del tutto in salita: l'esito delle qualifiche ad Interlagos ha costretto sia Charles Leclerc sia Lewis Hamilton a fare i conti con pesanti penalità in griglia dovute alla sostituzione completa delle rispettive unità motrici. Con Leclerc arretra di 10 posizioni e Hamilton scivola direttamente al fondo dello schieramento, le Rosse saranno chiamate a una vera e propria impresa. E, come i qualifica, occhio alla pioggia. Un ribaltone in condizioni meteo avverse evocherebbe i grandi successi storici del passato sul bagnato: le ultime tre storiche vittorie della Ferrari sull'acqua sono firmate da capolavori di guida come la rimonta di Fernando Alonso in Malesia nel 2012, il trionfo bagnato in Corea del Sud nel 2010 e l'indimenticabile masterclass di Michael Schumacher nel GP di Cina 2006



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