Introduzione

Manca sempre meno all'uscita di "F1", il film che vedrà Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes, ex pilota che torna in Formula 1 per fare da mentore al giovane e talentuoso Joshua Pearce. La pellicola, che promette di essere spettacolare, è stata girata in larga parte durante i weekend di gara e sotto l'occhio attento di Lewis Hamilton, che ha collaborato nel ruolo di produttore e consulente. Negli Stati Uniti la prima è prevista per il prossimo 27 giugno, in concomitanza con il GP d'Austria, che come tutti i Gran Premi è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW.