Formula 1, GP Gran Bretagna: le 10 gare più memorabili a Silverstoneamarcord
Introduzione
Dal primo GP di sempre nel 1950 all'incidente tra Hamilton e Verstappen nel 2021: riviviamo le edizioni passate alla storia di uno degli appuntamenti più storici in calendario. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW
Quello che devi sapere
1950: Il giorno in cui nasce la Formula 1
- Il 13 maggio 1950 scatta sul circuito di Silverstone il primo Gran Premio ufficiale nella storia del Mondiale di Formula 1
- Il tracciato viene ricavato unendo le piste di atterraggio di un vecchio aeroporto militare della Royal Air Force utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale
- L'Alfa Romeo impone un dominio totale portando in pista le imbattibili 'Alfetta' 158 e monopolizzando il podio con la tripletta firmata da Farina, Fagioli e Parnell
- In tribuna d'onore assistono alla corsa Re Giorgio VI insieme alla Regina Elisabetta, segnando l'unica volta nella storia in cui un sovrano britannico regnante ha presenziato a un Gran Premio
1998: Schumacher vince... nella corsia dei box
- Sotto una pioggia torrenziale Michael Schumacher si trova al comando della corsa quando subisce uno stop-and-go di 10 secondi a 3 giri dalla fine per un sorpasso in regime di Safety Car
- Il direttore tecnico Ross Brawn intuisce un vuoto regolamentare e richiama il pilota tedesco per scontare la sanzione proprio all'ultimo giro della gara
- Siccome la linea del traguardo a Silverstone è situata nella pit-lane prima della piazzola del box Ferrari, Schumacher vince ufficialmente il Gran Premio prima di dirigersi a scontare la penalità: anche la Fia giudica la manovra regolare
pubblicità
1999: l'incidente di Schumacher che cambia la storia
- Durante il primo giro del Gran Premio, Michael Schumacher tenta l'attacco sul rettilineo nei confronti del compagno di squadra Eddie Irvine. All'improvviso sulla sua Ferrari si verifica un cedimento strutturale all'impianto frenante posteriore che lascia il pilota impotente
- I dati della telemetria rivelano che Schumi si è trovato senza freni a 307 km/h, impattando frontalmente contro il muro di gomme alla curva Stowe a 107 km/h dopo una parziale decelerazione
- Il forte impatto costa a Schumacher la frattura esposta di tibia e perone della gamba destra, stronca i sogni iridati del tedesco e lo costringe a saltare 6 Gran Premi, lasciando a Irvine il ruolo di prima guida nella lotta mondiale contro Hakkinen (poi vinta dal finlandese)
2003: l'invasione di pista del prete in kilt
- Al 12° giro della corsa un uomo scappa alla sorveglianza ed entra a piedi sull'Hangar Straight sventolando cartelli con messaggi religiosi. Si chiama Cornelius Horan, un ex prete irlandese con problemi psichici che viene successivamente processato e condannato a due mesi di prigione
- I piloti si ritrovano l'invasore davanti all'improvviso a oltre 300 km/h e riescono a evitarlo per puro miracolo scartando tra la pista e la via di fuga
- Il commissario di pista Stephen Green entra sul tracciato e blocca l'uomo, trascinandolo sull'erba pochi istanti prima del passaggio del resto del gruppo
- L'ingresso della Safety Car stravolge completamente le strategie dei muretti e favorisce la rimonta della Ferrari di Rubens Barrichello, che vince una gara pazza
pubblicità
2008: il dominio di Hamilton sotto la pioggia
- Un diluvio torrenziale trasforma l'asfalto in una vera e propria palude saponata, mettendo a dura prova la sensibilità di tutti i piloti. Le condizioni estreme mandano in crisi Felipe Massa, autore di ben cinque testacoda solitari durante la gara
- Tutti sono in difficoltà. Tutti meno uno. Lewis Hamilton, al suo secondo anno in Formula 1, mostra una superiorità imbarazzante prendendo la testa della corsa dalla quarta piazza e guidando come se la pista fosse asciutta
- Il pilota della McLaren firma una delle imprese più grandi di sempre sul bagnato, infliggendo al secondo classificato Nick Heidfeld un distacco di 1 minuto e 8 secondi
2018: Vettel vince "a casa loro"
- La Ferrari, in piena corsa Mondiale con Sebastian Vettel, si presenta a Silverstone decisa a sfatare un tabù che durava dal 2011 sul circuito che era ormai diventato il feudo incontrastato della Mercedes
- Al via Vettel si prende il comando ai danni di Lewis Hamilton, che poche curve dopo finisce in testacoda a causa di un contatto con l'altra Rossa di Kimi Raikkonen
- Una Safety Car nel finale rimescola le carte: Vettel infila Bottas con una staccata fenomenale e va a vincere la gara, lasciandosi andare a un urlo in italiano nel team radio: "Qui a casa loro!", riferendosi alla sede Mercedes di Brackley
pubblicità
2020: Hamilton vince su 3 ruote
- I curvoni veloci di Silverstone mettono a dura prova l'integrità strutturale delle gomme, provocando improvvise forature a Bottas e Sainz nei giri finali. A metà dell'ultimo giro la stessa sorte tocca al leader della corsa Lewis Hamilton, che si ritrova con la gomma anteriore sinistra a terra
- L'inglese deve percorrere gli ultimi chilometri strisciando sull'asfalto e sollevando scintille nel disperato tentativo di proteggere il suo vantaggio dalla rimonta furiosa di Max Verstappen, che aveva effettuato un pit-stop due giri prima per dare la caccia al punto extra del giro veloce
- Gestendo la vettura con una freddezza chirurgica, Hamilton taglia il traguardo su tre ruote, vincendo con 5 secondi di vantaggio
2020 British GP
2021: Verstappen-Hamilton, il punto di non ritorno
- Dopo una rivalità iniziata nella gara di apertura in Bahrain, Lewis Hamilton e Max Verstappen raggiungono il punto di rottura definitivo nella domenica di Silverstone
- Per metà circuito i due si affrontano in un ruota a ruota ravvicinato a oltre 300 km/h, rifiutandosi di cedere un millimetro di spazio all'avversario
- Hamilton sa che, per rimanere nella lotta iridata, non può lasciar vincere ancora Verstappen: sarebbe il quarto successo consecutivo. L'inglese si butta dentro alla velocissima curva Copse, ma l'olandese non molla e l'anteriore sinistra della Mercedes aggancia la posteriore destra della Red Bull
- La vettura di Verstappen vola senza controllo nella via di fuga impattando contro le barriere a 290 km/h, con un urto da 51G di decelerazione che costringe l'olandese al trasporto in ospedale
- Nonostante una penalità di 10 secondi, Hamilton rimonta la Ferrari di Charles Leclerc a due giri dalla fine e vince la gara tra le polemiche
pubblicità
2022: il miracolo di Zhou e la prima gioia di Sainz
- Pochi metri dopo lo spegnimento dei semafori, un terribile incidente a catena causa il ribaltamento dell'Alfa Romeo di Guanyu Zhou. La monoposto striscia capovolta ad altissima velocità sulla pista e sulla ghiaia, superando le barriere di protezione e incastrandosi tra le reti e il muretto davanti alle tribune. Il pilota esce miracolosamente illeso grazie all'eccezionale resistenza dell'Halo
- Nel finale Carlos Sainz decide di disobbedire agli ordini del muretto Ferrari che gli chiede di fare da scudiero a Leclerc con gomme usate: al grido in radio di "Stop inventing!", lo spagnolo attacca il compagno di squadra, si prende la testa della corsa e conquista la sua prima vittoria all'ottava stagione in Formula 1
2024: Hamilton torna alla vittoria
- Sotto una pioggia intermittente, Lewis Hamilton indovina il momento perfetto per passare dalle gomme intermedie alle slick. Resistendo nel finale al ritorno di Verstappen e Norris, torna alla vittoria 945 giorni dopo l'ultima volta (Jeddah 2021), interrompendo il suo digiuno più lungo
pubblicità