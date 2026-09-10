F1, la curva 'Monumental' del circuito di Madrid: com'è fatta e come si affrontaGP SPAGNA
Introduzione
Progettato come punto focale del nuovo circuito semi-cittadino di Madrid (MadRing), "La Monumental" (Curva 12) rappresenta una delle sfide ingegneristiche e di guida più imponenti della Formula 1 moderna. Concepita per offrire sia spettacolarità visiva sia opportunità di sorpasso al limite, questa sezione unisce la maestosità di una vera arena circolare alla pura velocità delle monoposto. Tutto il fine settimana del GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
IL "MURO" IN PENDENZA: BANKING EXTREMO AL 24%
- Con una pendenza che raggiunge il 24% (circa 13,5°), La Monumental rievoca i mitici ovali storici e il moderno Zandvoort. L'inclinazione permette alle monoposto di generare enormi livelli di aderenza aerodinamica e meccanica, consentendo ai piloti di affrontarla quasi in pieno e sperimentare forze G laterali estreme.
UNA MARATONA AD ALTA VELOCITÀ: 550 METRI DI PERCORRENZA
- Non si tratta di una semplice piega, ma di un'estenuante curva parabolica continua di circa 550 metri di lunghezza. I piloti vi entrano tra i 180 e i 200 km/h mantenendo il pedale dell'acceleratore a fondo per tutta la traiettoria, trasformando la curva in un test di resistenza per la tenuta e lo stress degli pneumatici.
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GEOMETRIA VARIABILE E TRAIETTORIE MULTIPLE
- Il raggio del curvone non è costante, ma si allarga e stringe progressivamente lungo lo sviluppo. Questa conformazione variabile costringe il pilota a correggere continuamente la traiettoria e offre linee di percorrenza alternative (interna o esterna in pendenza) per cercare la scia e preparare l'attacco di staccata alla curva 13.
COME UN’ARENA. E L’OMAGGIO ALLA TRADIZIONE
- Battezzata in omaggio alla storica Plaza de Toros di Madrid, la struttura avvolge il tracciato come un vero stadio a 270 gradi. Le tribune rialzate che circondano il banking offrono agli spettatori una visuale a 360 gradi e un impatto acustico imponente.
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