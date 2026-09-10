Introduzione

Progettato come punto focale del nuovo circuito semi-cittadino di Madrid (MadRing), "La Monumental" (Curva 12) rappresenta una delle sfide ingegneristiche e di guida più imponenti della Formula 1 moderna. Concepita per offrire sia spettacolarità visiva sia opportunità di sorpasso al limite, questa sezione unisce la maestosità di una vera arena circolare alla pura velocità delle monoposto. Tutto il fine settimana del GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW



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