Nel 2013, Hamilton lascia la McLaren per passare in Mercedes. Dopo il 5° posto in Australia, alla seconda gara della stagione in Malesia il britannico sale subito sul podio con la terza posizione, per poi ottenere nella gara successiva in Cina la sua prima pole position da pilota Mercedes in 1:34.484 davanti a Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. La gara, però, non andrà come previsto per Hamilton, che chiuderà al terzo posto in classifica, mancando dunque la prima vittoria con la scuderia di Brackley.