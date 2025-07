Ha debuttato con la Williams in F1 nel 2010, poi una storia di 'andate e ritorni' tra Force India, Sauber, Renault, Racing Point e Aston Martin. Andata e ritorno anche dalla F1: Hulkenberg nel 2023 ha preso il posto di Mick Schumacher in Haas. Per lui un ritorno da titolare dopo la precedente esperienza in Renault nel 2019 (per il 2020 i team francese annunciò Ocon). Nel 2020 lo abbiamo visto raggiungere in extremis il paddock del Mondiale per sostituire alcuni piloti positivi al Covid, mentre nel 2021 e nel 2022 è stato riserva in Aston Martin. Sempre per il Covid e sempre nel 2022, ha preso il posto di Sebastian Vettel in Bahrain e in Arabia Saudita. Dopo due stagioni col team americano, il passaggio alla Sauber (futura Audi) nel 2025.