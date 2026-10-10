F1, Liam Lawson il jolly di lusso del mondo Red Bull: 65 punti e grande affidabilitàVISTO CHE LIAM?
Introduzione
In una stagione di grande consistenza e maturità, Liam Lawson si è affermato come una delle certezze del programma Red Bull. Capace di collezionare 65 punti totali e di occupare un solido 9° posto nella classifica piloti (subito dietro ai top team), il neozelandese ha prima guidato con continuità la Racing Bulls (accumulando 51 punti e precedendo nettamente il compagno Arvid Lindblad), per poi farsi trovare farsi trovare pronto nel momento del bisogno. Chiamato dalla casa madre Red Bull Racing nei GP di Olanda, Italia e Spagna per sostituire Isack Hadjar (fermo per la frattura del polso), Lawson ha conquistato 14 punti in sole 3 gare con la RB22 - coronati dal 7° posto a Zandvoort e dal 6° a Madrid -, confermandosi la garanzia assoluta su cui la struttura di Milton Keynes può sempre fare affidamento
Quello che devi sapere
NONO POSTO MONDIALE E 65 PUNTI IN TASCA (FINORA)
- Liam Lawson sta disputando la sua miglior stagione in Formula 1. Il neozelandese si conferma leader indiscusso in Racing Bulls ed eccellente jolly quando chiamato in causa da Red Bull come accaduto di recente per l'infortunio di Isack Hadjar.
CHIAMATA D'URGENZA IN RED BULL E RISPOSTA DA TOP DRIVER
- Dopo l'infortunio al polso che ha fermato Isack Hadjar nella pausa estiva, Lawson è salito sulla Red Bull RB22 per 3 Gran Premi (Zandvoort, Monza e Madrid), raccogliendo ben 14 punti con un 7° e un 6° posto di peso.
PUNTO FERMO DI FAENZA
- Con ben 51 punti raccolti con Racing Bulls, Liam Lawson ha garantito al team fondamentale linfa per il campionato costruttori, imponendosi con autorità nel confronto interno e consolidando la sua reputazione nel paddock.
ZERO PRESSIONI, MASSIMA RESA
- P6 in Spagna e P7 in Olanda al volante della RB22. Lawson ha dimostrato un adattamento istantaneo alle esigenze di Red Bull Racing, confermando come l'universo Red Bull possa contare su un elemento di alto livello. Nel 2028 sulla Red Bull ci sarà ancora Hadjar, sulla cui solidità non si discute, ma il team sa di poter puntare anche sul neozelandese per il futuro, anche se i rumors non escludono Tsolov al suo posto nella prossima stagione.
LA CARRIERA DI LAWSON
- Nei kart dal 2009–2014: inizia la carriera sui kart in Nuova Zelanda all'età di 7 anni, conquistando due titoli nazionali nel 2014.
- 2015: debutta nelle monoposto nella Formula First Manfeild Winter Series (2° classificato con 1 vittoria).
- 2016–2017: vince il campionato neozelandese F1600 diventando il più giovane campione della categoria con 14 vittorie.
- 2017: gareggia nel Campionato Australiano di Formula 4 con Team BRM, chiudendo al 2° posto finale (5 vittorie).
- 2018: passa all'ADAC Formula 4 in Germania con Van Amersfoort Racing, chiudendo il campionato al 2° posto (3 vittorie, 9 podi).
- 2019: entra ufficialmente nel Red Bull Junior Team. Vince il titolo nella Toyota Racing Series (5 vittorie) e debutta nel Campionato FIA Formula 3 con MP Motorsport (11° posto). Chiude anche al 2° posto nell'Euroformula Open (4 vittorie).
- 2020: Disputa la seconda stagione in FIA Formula 3 con Hitech Grand Prix, chiudendo al 5° posto mondiale con 3 vittorie.
- 2021: Formula 2: debutta con Hitech GP e vince subito all'esordio in Bahrain (9° posto finale). Nel DTM: Gareggia al volante della Ferrari 488 GT3 di AF Corse, chiudendo al 2° posto nel campionato dopo una combattutissima stagione (3 vittorie).
- 2022: prosegue in Formula 2 con il team Carlin, conquistando 4 vittorie e terminando il campionato al 3° posto. Svolge le sue prime sessioni di FP1 in Formula 1 con AlphaTauri e Red Bull Racing.
- 2023 (Super Formula): si trasferisce in Giappone per correre con Team Mugen nella Super Formula, chiudendo al 2° posto in classifica generale con 3 vittorie in 9 gare.
- In Formula 1 dal 2023 (Scuderia AlphaTauri): debutta a sorpresa in F1 al GP d'Olanda al posto dell'infortunato Daniel Ricciardo. Disputa 5 Gran Premi, ottenendo i suoi primi punti iridati con un 9° posto al GP di Singapore.
- 2024 (VCARB / Racing Bulls): mantiene il ruolo di terzo pilota e riserva per Red Bull e Racing Bulls, subentrando a stagione in corso per disputare le ultime gare del campionato.
- 2025 (Racing Bulls): disputa la sua prima stagione completa in Formula 1 con il team di Faenza, consolidando la sua posizione a punti e garantendo costanza di prestazioni.
- 2026 (Racing Bulls / Red Bull Racing): si afferma come leader della Racing Bulls (VCARB), accumulando una solida dote di punti per il campionato. Viene chiamato dalla casa madre Red Bull Racing per sostituire per 3 GP l'infortunato Isack Hadjar, cogliendo piazzamenti di rilievo (tra cui la P7 a Zandvoort e la P6 a Madrid) e confermandosi uno dei piloti più affidabili ed eclettici del paddock.