Introduzione

In una stagione di grande consistenza e maturità, Liam Lawson si è affermato come una delle certezze del programma Red Bull. Capace di collezionare 65 punti totali e di occupare un solido 9° posto nella classifica piloti (subito dietro ai top team), il neozelandese ha prima guidato con continuità la Racing Bulls (accumulando 51 punti e precedendo nettamente il compagno Arvid Lindblad), per poi farsi trovare farsi trovare pronto nel momento del bisogno. Chiamato dalla casa madre Red Bull Racing nei GP di Olanda, Italia e Spagna per sostituire Isack Hadjar (fermo per la frattura del polso), Lawson ha conquistato 14 punti in sole 3 gare con la RB22 - coronati dal 7° posto a Zandvoort e dal 6° a Madrid -, confermandosi la garanzia assoluta su cui la struttura di Milton Keynes può sempre fare affidamento



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