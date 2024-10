Introduzione

Non basta la vittoria a Carlos Sainz: dopo il successo in Messico lo spagnolo è matematicamente fuori dalla lotta per il titolo piloti. I 25 punti conquistati non sono sufficienti per colmare il gap con il leader Max Verstappen quanto basta per mantenere viva la speranza fino a fine stagione. Se il Ferrarista è eliminato dalla battaglia, l'olandese non può considerarsi però al riparo dagli attacchi degli inseguitori. Lando Norris e Charles Leclerc accorciano le distanze in classifica dopo il weekend all'Autodromo Hermanos Rodriguez. Il che li tiene ancora matematicamente in gioco. Chi non ha recuperato punti, ma li ha persi è Oscar Piastri: terminata la corsa alle spalle di Verstappen, la rimonta è sempre più impossibile per l'australiano.

GP BRASILE, LA GUIDA TV