Introduzione

Tra le tante novità del Mondiale di Formula 1, un ruolo determinante lo hanno quelle che riguardano i motori: come cambiano, l'importanza della parte elettrica e chi sono i motoristi al via della nuova stagione. Facciamo qui il punto. Il campionato sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

TUTTE LE NOVITA', LE REGOLE E IL LESSICO DEL MONDIALE 2026