Introduzione

Da Lando a "Spre-cando" il passo finora è stato brevissimo per Norris: nessuna delle pole position conquistate in carriera è infatti stata trasformata dal pilota britannico in una vittoria. Ora l'occasione per sfatare questo tabù in Olanda, dove ha strappato la prima posizione in griglia al padrone di casa Max Verstappen. Un super giro di Lando, che domenica non deve ripetere i risultati negativi che riportaimo qui giù, quando alla prima curva è sempre stato passato dopo essere scattato davant. E per essere precisi, Norris non ha mai vinto quando è partito in prima o seconda fila.