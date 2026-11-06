Introduzione
Un fine settimana storico a Interlagos per il automobilismo brasiliano: la presenza contemporanea in griglia di Gabriel Bortoleto (Audi) e di Rafael Camara (subentrato in Haas) riporta due piloti verdeoro al Gran Premio di casa. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre
Quello che devi sapere
Da quanto tempo non c'erano due piloti brasiliani al GP del Brasile?
L'ultima volta è accaduta nel 2016, esattamente 10 anni fa. In quel Gran Premio disputato a Interlagos sotto la pioggia battente corsero:
- Felipe Massa (Williams)
- Felipe Nasr (Sauber)
Tutti i piloti brasiliani nella storia della Formula 1
Nella storia della F1 si contano complessivamente 33 o 35 piloti brasiliani (a seconda che si considerino i soli partenti ufficiali in gara o tutti i partecipanti compresi i test/non qualificati).
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I brasiliani campioni del mondo
- Emerson Fittipaldi (2 titoli: 1972, 1974)
- Nelson Piquet (3 titoli: 1981, 1983, 1987)
- Ayrton Senna (3 titoli: 1988, 1990, 1991)
Vincitori di Gran Premio e vice campioni (al di là dei piloti iridati)
- Rubens Barrichello (11 vittorie)
- Felipe Massa (11 vittorie)
- Carlos Pace (1 vittoria – a cui è intitolato il circuito di Interlagos)
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Tutti gli altri piloti brasiliani in griglia
- Chico Landi (primo brasiliano ad aver corso in F1, nel 1951)
- Gino Bianco
- Hermano da Silva Ramos
- Fritz d'Orey
- Wilson Fittipaldi (fratello di Emerson)
- Luiz Bueno
- Ingo Hoffmann
- Alex Ribeiro
- Chico Serra
- Raúl Boesel
- Roberto Moreno
- Mauricio Gugelmin
- Christian Fittipaldi
- Pedro Diniz
- Ricardo Rosset
- Tarso Marques
- Luciano Burti
- Enrique Bernoldi
- Antonio Pizzonia
- Cristiano da Matta
- Nelsinho Piquet (Nelson Piquet Jr.)
- Lucas di Grassi
- Bruno Senna
- Felipe Nasr
- Pietro Fittipaldi (2 GP nel 2020 con Haas)
- Gabriel Bortoleto (in griglia dal 2025/2026 con Audi/Sauber)
- Rafael Câmara (al debutto in F1 con Haas nel GP del Brasile 2026)
(Se si contano le sole iscrizioni alle qualifiche/prove libere ufficiali si aggiungono anche Claudio Langes nel 1990 e Marco Apicella o Sergio Soper nel panorama di supporto).
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