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F1, due piloti brasiliani al GP del Brasile: non accadeva dal 2016

Formula 1

Introduzione

Un fine settimana storico a Interlagos per il automobilismo brasiliano: la presenza contemporanea in griglia di Gabriel Bortoleto (Audi) e di Rafael Camara (subentrato in Haas) riporta due piloti verdeoro al Gran Premio di casa. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre
 

F1, GP BRASILE: IL PROGRAMMA SU SKY

Quello che devi sapere

Da quanto tempo non c'erano due piloti brasiliani al GP del Brasile?

L'ultima volta è accaduta nel 2016, esattamente 10 anni fa. In quel Gran Premio disputato a Interlagos sotto la pioggia battente corsero:

  • Felipe Massa (Williams)
  • Felipe Nasr (Sauber)

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Tutti i piloti brasiliani nella storia della Formula 1

Nella storia della F1 si contano complessivamente 33 o 35 piloti brasiliani (a seconda che si considerino i soli partenti ufficiali in gara o tutti i partecipanti compresi i test/non qualificati). 

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I brasiliani campioni del mondo

  • Emerson Fittipaldi (2 titoli: 1972, 1974)
  • Nelson Piquet (3 titoli: 1981, 1983, 1987)
  • Ayrton Senna (3 titoli: 1988, 1990, 1991) 

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Vincitori di Gran Premio e vice campioni (al di là dei piloti iridati)

  • Rubens Barrichello (11 vittorie)
  • Felipe Massa (11 vittorie)
  • Carlos Pace (1 vittoria – a cui è intitolato il circuito di Interlagos) 

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Tutti gli altri piloti brasiliani in griglia

  • Chico Landi (primo brasiliano ad aver corso in F1, nel 1951)
  • Gino Bianco
  • Hermano da Silva Ramos
  • Fritz d'Orey
  • Wilson Fittipaldi (fratello di Emerson)
  • Luiz Bueno
  • Ingo Hoffmann
  • Alex Ribeiro
  • Chico Serra
  • Raúl Boesel
  • Roberto Moreno
  • Mauricio Gugelmin
  • Christian Fittipaldi
  • Pedro Diniz
  • Ricardo Rosset
  • Tarso Marques
  • Luciano Burti
  • Enrique Bernoldi
  • Antonio Pizzonia
  • Cristiano da Matta
  • Nelsinho Piquet (Nelson Piquet Jr.)
  • Lucas di Grassi
  • Bruno Senna
  • Felipe Nasr
  • Pietro Fittipaldi (2 GP nel 2020 con Haas)
  • Gabriel Bortoleto (in griglia dal 2025/2026 con Audi/Sauber)
  • Rafael Câmara (al debutto in F1 con Haas nel GP del Brasile 2026) 


    (Se si contano le sole iscrizioni alle qualifiche/prove libere ufficiali si aggiungono anche Claudio Langes nel 1990 e Marco Apicella o Sergio Soper nel panorama di supporto).

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