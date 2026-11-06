Introduzione

Un fine settimana storico a Interlagos per il automobilismo brasiliano: la presenza contemporanea in griglia di Gabriel Bortoleto (Audi) e di Rafael Camara (subentrato in Haas) riporta due piloti verdeoro al Gran Premio di casa. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre



F1, GP BRASILE: IL PROGRAMMA SU SKY