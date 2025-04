E siamo arrivati all'uomo protagonista degli ultimi giorni: Yuki Tsunoda. Il giapponese, infatti, si appresta proprio nel suo GP di casa nel corso di questo fine settimana a debuttare come nuovo pilota della Red Bull. Arrivato nel 2021 in Racing Bulls (a quei tempi AlphaTauri), Tsunoda ha pian piano mostrato tutte le sue qualità, messe in risalto soprattutto nella passata stagione in cui ha conquistato per più volte la zona punti. Prestazioni che avevano fatto pensare che potesse esser lui l'uomo giusto per sostituire Sergio Perez in Red Bull. La decisione, alla fine, è ricaduta su Lawson. Dopo solo due gare della stagione 2025, ecco però il cambio: il neozelandese torna in Racing Bulls, mentre per Tsunoda - che in F1 al momento vanta 89 GP e 94 punti conquistati - inizierà una nuova avventura come compagno di squadra di Max Verstappen.

GP corsi in F1: 89* (stagione 2025 in corso)

(stagione 2025 in corso) Punti: 94* (stagione 2025 in corso)