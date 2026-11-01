Formula 1, Antonelli campione 73 anni dopo Ascari: tutti i titoli dei piloti italianiI NOSTRI EROI
Introduzione
L'Italia e il mondo festeggiano il neo campione Kimi Antonelli. Per ritrovare un pilota tricolore vittorioso nella categoria regina bisogna viaggiare a ritroso nel tempo fino agli albori del motorsport moderno. L'impresa iridata del 20enne bolognese (il più giovane iridato della storia) ha interrotto un'attesa di 73 anni dal secondo e ultimo trionfo targato Alberto Ascari nel 1953. Ripercorriamo le gesta del mitico pilota Ferrari, primo e unico a vincere due titoli con il Cavallino Rampante prima di un lungo digiuno finalmente spezzato. Senza dimenticare un'altra leggenda: Nino Farina
Quello che devi sapere
L'ULTIMO TRIONFO TRICOLORE: DA ASCARI ALL'ERA ANTONELLI
Settantatré anni di attesa, ricordi e nostalgia. Per generazioni di appassionati italiani, parlare di un tricolore iridato in Formula 1 ha significato evocare un'epoca di casco in pelle e occhialoni da aviatore. Un'era pionieristica in cui Alberto Ascari dominava la scena al volante della Ferrari, firmando una doppietta storica nel 1952 e nel 1953. Prima che Kimi Antonelli completasse la sua scalata all'iride, il nome di Ascari è rimasto scolpito come l'ultimo baluardo italiano in grado di conquistare il titolo mondiale Piloti.
ASCARI E L'ANNO D'ORO 1953
Alberto Ascari, nato a Milano nel 1918 e figlio del celebre pilota Antonio Ascari, fu il vero dominatore delle prime stagioni del Campionato Mondiale di F1.
- Il trionfo iridato: conquistò il suo primo Mondiale nel 1952, per poi ripetersi e laurearsi per la seconda volta Campione del Mondo il 23 agosto 1953, al termine del Gran Premio di Svizzera a Berna, al volante della leggendaria Ferrari 500 F2.
- I numeri: fu autore di una striscia record imperiosa di 7 vittorie consecutive valide per il mondiale tra il 1952 e il 1953 (9 se si esclude l'anomalia della 500 Miglia di Indianapolis dell'epoca), un primato assoluto rimasto imbattuto per sessant'anni.
- La tragica e prematura morte di Ascari nel maggio del 1955 a Monza lasciò un vuoto incolmabile nel motorsport tricolore e diede inizio a un lungo digiuno iridato per i piloti italiani, durato oltre sette decenni.
L'ULTIMO 'RE D'ITALIA' PRIMA DI KIMI
- Alberto Ascari (Ferrari) – GP di Svizzera 1953
- Anno del trionfo: 1953 (23 agosto 1953)
- Anni trascorsi prima di Antonelli: 73 anni
- Scuderia: Scuderia Ferrari
- Vittorie nella stagione 1953: 5 Gran Premi (Argentina, Olanda, Belgio, Gran Bretagna, Svizzera)
TUTTI I MONDIALI PILOTI VINTI DALL'ITALIA NELLA STORIA DELLA F1
- GIUSEPPE "NINO" FARINA (1950)
- Scuderia: Alfa Romeo (Alfa Romeo 158)
- Primo storico Campione del Mondo nella stagione d'esordio della Formula 1, conquistando 3 vittorie (Inghilterra, Svizzera, Italia).
- ALBERTO ASCARI (1952)
- Scuderia: Ferrari (Ferrari 500 F2)
- Dominio assoluto con 6 vittorie su 8 gare e il massimo dei punti disponibili.
- ALBERTO ASCARI (1953)
- Scuderia: Ferrari (Ferrari 500 F2)
- Conquista il bis iridato consecutivo con 5 vittorie stagionali, battendo la concorrenza di Juan Manuel Fangio.
E ORA ANCHE ANTONELLI E' TRA LE LEGGENDE!
- KIMI ANTONELLI (2026)
- Scuderia: Mercedes (W17)
- Primo titolo mondiale della sua giovanissima carriera, arrivata dopo 9 vittorie nei GP e 1 ottenuta nella Sprint a Silverstone.