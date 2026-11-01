Settantatré anni di attesa, ricordi e nostalgia. Per generazioni di appassionati italiani, parlare di un tricolore iridato in Formula 1 ha significato evocare un'epoca di casco in pelle e occhialoni da aviatore. Un'era pionieristica in cui Alberto Ascari dominava la scena al volante della Ferrari, firmando una doppietta storica nel 1952 e nel 1953. Prima che Kimi Antonelli completasse la sua scalata all'iride, il nome di Ascari è rimasto scolpito come l'ultimo baluardo italiano in grado di conquistare il titolo mondiale Piloti.