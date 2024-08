Introduzione

Duecento gran premi. Quello tagliato da Max Verstappen nella sua Zandvoort è un traguardo miliare nella carriera di un pilota. Certo, il gran numero di gare stagionali degli ultimi anni ha tolto un po' di valore a questa statistica. Come ci ricorda il 'mago' dei numeri Michele Merlino, basti dire che tra coloro che l'hanno raggiunto e non hanno corso in questo secolo ce ne sono solo 4 su 22: Riccardo Patrese con 256, Gerhard Berger (210), Andrea de Cesaris (208) e Nelson Piquet (204). SuperMax è secondo solo a Michael Schumacher per vittorie nei suoi primi 200 (al momento 199, in attesa di oggi...) GP, con 3 sole lunghezze di differenza da Lewis Hamilton. Nei primi 200 GP Schumi aveva vinto 76 volte, Max 61 (62 se vincerà a Zandvoort) e 'Sir' Lewis 58. Ma per quanto riguarda i podi nei primi 200 GP della carriera? Ecco la classifica.