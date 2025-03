Introduzione

La Red Bull ha deciso: fuori Liam Lawson (che torna in Racing Bulls), dentro Yuki Tsunoda. La decisione è nata dopo i risultati non convincenti del neozelandese nelle prime due gare della stagione in Australia e in Cina. Rendimento che ha portato il team di Milton Keynes ad applicare uno scambio con la Racing Bulls, con Tsunoda che si appresta a debuttare come nuovo compagno di squadra di Verstappen questo fine settimana in Giappone. Non è la prima volta, però, che si assiste a una scena del genere. Quello tra Lawson e Tsunoda è il terzo cambio piloti a stagione in corso fatto tra le due scuderie in questi anni. Di seguito, li rivediamo tutti. Dati di Michele Merlino. Tutto il Mondiale è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW

