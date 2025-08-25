È la sua gara, attorno c'è il suo popolo, la vittoria non può sfuggirgli. Arriva pure la pioggia e con condizioni del genere ha già dimostrato di essere 'Magic'. Ma non è certo tutto semplice, la fatica immane con il cambio bloccato e le gomme d'asciutto su una pista bagnata rendono il finale ancora più leggendario. Ayrton resiste, Patrese perde quota. Bandiera a scacchi dopo il giro 71, l'urlo di Senna è da brividi. Tutto il Brasile è in deliro per lui, la storia è stata scritta.