F1, Zak Brown: la storia e la carriera dell'uomo al centro delle vittorie McLaren
Introduzione
Il motorsport nel sangue, simpatico ed esplosivo, Zak Brown ha 'messo ordine' nella McLaren dove dal 2018 (e lo sarà almeno fino al 2030) ricopre il ruolo di amministratore delegato. La sua avventura con i 'Papaya' è iniziata nel 2016 come direttore esecutivo ed è con lui che il team di Woking ha cominciato la grande risalita fino alla vittoria di due titoli Costruttori consecutivi
Quello che devi sapere
McLaren (ancora) campione Costruttori, Zak Brown la mente del team
Guardi Zak Brown e ti viene sempre un dubbio: quello vero sarà il simpatico dirigente che fa irruzione nelle interviste o nei box degli altri oppure quello dello sguardo serioso e a volte furente che pure abbiamo imparato a conoscere negli anni e nelle serie tv? Magari la verità è nel mezzo, come spesso accade, ma una cosa è certa, nei successi di McLaren (con il titolo Costruttori 2025 e quello 2024) c'è il suo zampino. È lui la mente del team 'Papaya'
La storia: il motorsport nel sangue di Zak
È nato in California nel novembre del 1971. Le corse sono diventate da subito fondamentali nel suo percorso. Nel 1986 è sui kart e in cinque stagioni riesce a vincere 22 gare. Successivamente si sposta in Europa e arriva a partecipare con buoni risultati sia in Formula Ford 1600 che nella Opel-Lotus.
Nell'endurance le più grandi soddisfazioni
Zak partecipa anche alla Toyota Atlantic in Nord America, siamo negli anni Novanta. Nel Regno Unito invece corre nella Formula 3, mentre è nell'endurance che trova le migliori affermazioni: gareggia soprattutto in America e centra il secondo posto nella GT2 alla 24 Ore di Daytona e il podio alla 12 Ore di Sebring del 1997
Esperto di marketing
Si allontana dalle corse per dedicarsi alla Just Marketing International ovvero un'agenzia di marketing per il motorsport nata nel 1995 e, all'apice del suo successo, ceduta a CSM, (divisione di Chime Communications) nel 2013. Qui Brown diventa Ceo fino all'inverno del 2016
Un po' meno esperto di scommesse...
Le ha perse quelle con Daniel Ricciardo e Lando Norris che avevano puntato su alcuni loro successi (Monza 2021 per l'australiano e il primo in carrera del britannico) in 'cambio' di un tatuaggi ai quali Zak Brown si è puntualmente sottoposto...
Il passaggio in McLaren nel 2016
Nel 2016 diventa il successore di Ron Dennis alla McLaren: guida la transizione organizzativa della McLaren e ne diventa amministratore delegato nel 2018. Un ruolo che manterrà almeno fino al 2030
Con lui è cominciata la risalita di McLaren
Brown in McLaren ha la responsabilità generale nella direzione strategica, le prestazioni operative, la supervisione dell'area marketing e dello sviluppo dell'attività commerciale. Con lui è cominciata la risalita del team britannico e la presenza di Andrea Stella come team principal va esattamente in questa direzione. Una risalita apparsa evidente con i buoni risultati avuti al termine dell Mondiale 2023. Poi il nono Mondiale Costruttori che ha interrotto un digiuno di 26 anni nel 2024 e il decimo nel 2025, in una stagione letteralmente dominata
Zak oltre la Formula 1
Sposato e con due figli, Zak Brown coltiva la sua passione per il motorsport anche oltre la F1. E' un collezionista e spesso partecipa a eventi con auto storiche alla guida spesso di vetture provenienti dal suo garage. Come ad esempio una McLaren Mp4-16 di F1. Non a caso è anche co-proprietario di United Motorsports, team partecipa a varie corse in tutto il mondo, anche con vetture storiche.
E con gli altri sport...
... sembra cavarsela come mostra questa foto in cui gioca a baseball in Florida. Ma sui suoi profili social anche tanto golf