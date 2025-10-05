Guardi Zak Brown e ti viene sempre un dubbio: quello vero sarà il simpatico dirigente che fa irruzione nelle interviste o nei box degli altri oppure quello dello sguardo serioso e a volte furente che pure abbiamo imparato a conoscere negli anni e nelle serie tv? Magari la verità è nel mezzo, come spesso accade, ma una cosa è certa, nei successi di McLaren (con il titolo Costruttori 2025 e quello 2024) c'è il suo zampino. È lui la mente del team 'Papaya'