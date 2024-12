Introduzione

La Ferrari è tornata competitiva in questo 2024, sfiorando il Mondiale Costruttori. Una stagione cominciata con il trionfo di Sainz in Australia, passata per i successi di Leclerc a Monaco (casa sua...), Monza (casa nostra...) e Austin, ancora con l'ultimo sigillo dello spagnolo in Messico prima dell'addio. Il finale di Abu Dhabi non ha suggellato una storica rimonta prima sulla Red Bull e poi sulla McLaren, ma ha portato in dote stagione condita da 22 podi e tanti punti (652), che hanno fatto sognare i tifosi a Maranello. Ecco la stagione della Ferrari di Vasseur, Leclerc e Sainz, GP per GP, aspettando l'ormai imminente anno nuovo con la nuova coppia dei sogni formata da Charles e Hamilton.