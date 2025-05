Introduzione

Come lo scorso anno, la Ferrari torna a tingersi di blu al Gran Premio di Miami. Il primo a scendere in pista con quelle tonalità fu Ascari, che pensava portassero fortuna. Dopo ci sono stati Surtees, Lauda e Regazzoni, prima di arrivare a Leclerc e Sainz nel 2024 o ora lo stesso Charles e Hamilton. Qui vi raccontiamo tutta la storia. Il weekend della F1 in Florida è live su Sky e in streaming su NOW



