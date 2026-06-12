Introduzione

Pierre Gasly si è visto annullare la doppia penalità che gli aveva tolto il podio a Monaco: con quasi una settimana di ritardo, il pilota francese ha potuto festeggiare il podio che aveva conquistato in pista. Non si tratta del primo caso in cui la Fia annulla, a distanza, una penalità assegnata ad un pilota: ecco i casi più famosi, con una menzione d'onore italiana. La Formula 1 torna in pista a Barcellona: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW



Dati a cura di Michele Merlino

F1, GP CATALUNYA: LA DIRETTA DELLE LIBERE 2