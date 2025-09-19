GP Azerbaijan
F1, la preview del GP Azerbaijan: tutto quello che devi sapere prima di andare in pista
Cosa c'è sa sapere prima di andare in pista
- Circuito cittadino
- Curve: 20
- Lunghezza: 6.003 m
- Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
- Giri della gara: 51
Le gomme Pirelli in pista a Baku
Il fornitore unco del Mondale ha scelto per il Gran Premio dell’Azerbaigian la terna di mescole più morbida della gamma 2025, uno step quindi più soft rispetto allo scorso anno. Torna infatti in pista la C6 come Soft – si era già vista a Imola, Monaco e Montreal - mentre la C5 sarà la Medium e la C4 la Hard.
Le previsioni meteo per il GP dell'Azerbaijan a Baku
Cielo prevalentemente nuvoloso o coperto per tutto il giorno. Miglioramento previsto per la gara. Lieve possibilità di un leggero acquazzone al mattino. GP probabilmente asciutto, ma non si esclude la possibilità di un acquazzone. Vento moderato da nord-ovest con raffiche fino a 50 km/h al mattino e fino a 40 km/h durante la gara. GP: 21°C.