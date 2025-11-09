GP Brasile
7 novembre - 9 novembre 2025
Preview GP: GP BrasileIl GP Brasile è uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Formula 1, con piloti e team che si preparano a sfidarsi su uno dei circuiti più caratteristici del calendario. Questo weekend di gara promette grande spettacolo, con numerosi elementi tecnici e strategici che influenzeranno l’esito finale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su orari, classifiche, calendario, qualifiche, griglia di partenza, risultati, prove libere e dove seguire la gara in diretta.
Programma del weekend: orari e prove libereIl weekend del GP Brasile segue il consueto schema, con le sessioni di prove libere, qualifiche e la gara che si svolgeranno secondo i seguenti orari (ora italiana):
- Prove Libere 1: venerdì 7 ore 15:30
- Sprint Shootout 1: venerdì 7 ore 19:30
- Sprint Shootout 2: venerdì 7 ore 19:49
- Sprint Shootout 3: venerdì 7 ore 20:06
- Sprint Race: sabato 8 ore 15:00
- Qualifiche 1: sabato 8 ore 19:00
- Qualifiche 2: sabato 8 ore 19:25
- Qualifiche 3: sabato 8 ore 19:48
- Griglia: sabato 8 ore 20:00
- Gara: domenica 9 ore 18:00