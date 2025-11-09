Preview GP: GP Brasile

Programma del weekend: orari e prove libere

Prove Libere 1 : venerdì 7 ore 15:30

: venerdì 7 ore 15:30 Sprint Shootout 1 : venerdì 7 ore 19:30

: venerdì 7 ore 19:30 Sprint Shootout 2 : venerdì 7 ore 19:49

: venerdì 7 ore 19:49 Sprint Shootout 3 : venerdì 7 ore 20:06

: venerdì 7 ore 20:06 Sprint Race : sabato 8 ore 15:00

: sabato 8 ore 15:00 Qualifiche 1 : sabato 8 ore 19:00

: sabato 8 ore 19:00 Qualifiche 2 : sabato 8 ore 19:25

: sabato 8 ore 19:25 Qualifiche 3 : sabato 8 ore 19:48

: sabato 8 ore 19:48 Griglia : sabato 8 ore 20:00

: sabato 8 ore 20:00 Gara: domenica 9 ore 18:00

Ilè uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Formula 1 , con piloti e team che si preparano a sfidarsi su uno dei circuiti più caratteristici del calendario. Questo weekend di gara promette grande spettacolo, con numerosi elementi tecnici e strategici che influenzeranno l’esito finale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere suin diretta.Il weekend delsegue il consueto schema, con le sessioni die lache si svolgeranno secondo i seguenti orari (ora italiana):Puoi seguire tutte le sessioni in diretta su, il canale dedicato che ti porta nel cuore dell'azione con commenti esperti, analisi dettagliate e interviste esclusive.