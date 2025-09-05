GP Italia
5 settembre - 7 settembre 2025
F1, la preview del GP Italia
Cosa c'è da sapere prima di scendere in pista
- Autodromo Nazionale di Monza
- Curve: 11
- Lunghezza: 5.793 m
- Inaugurato: 1950
- Giri del GP: 53
Le gomme Pirelli per la gara di Monza
A Monza verranno utilizzate la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, esattamente come lo scorso anno, quando la pista era stata appena riasfaltata. Dopo dodici mesi di utilizzo, l'asfalto avrà inevitabilmente subito un processo di invecchiamento, ma ciò non dovrebbe incidere in maniera sostanziale sul ventaglio di strategie possibili sul circuito che richiede il carico aerodinamico più basso di tutta la stagione.
Il meteo per il GP d'Italia 2025 a Monza
Prevalentemente soleggiato con nubi alte passeggere. Condizioni asciutte per tutto il giorno. Vento leggero da sud. GP: 27°C. Massima: 27°C.