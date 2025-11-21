Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Las Vegas
Live
Prove Libere 1
Circuito GP Las Vegas
GP Las Vegas
Live
Prove Libere 1
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

Preview GP: GP Las Vegas

Il GP Las Vegas è uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Formula 1, con piloti e team che si preparano a sfidarsi su uno dei circuiti più caratteristici del calendario. Questo weekend di gara promette grande spettacolo, con numerosi elementi tecnici e strategici che influenzeranno l’esito finale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su orari, classifiche, calendario, qualifiche, griglia di partenza, risultati, prove libere e dove seguire la gara in diretta.

Programma del weekend: orari e prove libere

Il weekend del GP Las Vegas segue il consueto schema, con le sessioni di prove libere, qualifiche e la gara che si svolgeranno secondo i seguenti orari (ora italiana):
  • Prove Libere 1: venerdì 21 ore 01:30
  • Prove Libere 2: venerdì 21 ore 05:00
  • Prove Libere 3: sabato 22 ore 01:30
  • Qualifiche 1: sabato 22 ore 05:00
  • Qualifiche 2: sabato 22 ore 05:25
  • Qualifiche 3: sabato 22 ore 05:48
  • Griglia: sabato 22 ore 06:00
  • Gara: domenica 23 ore 05:00
Puoi seguire tutte le sessioni in diretta su Sky Sport F1, il canale dedicato che ti porta nel cuore dell'azione con commenti esperti, analisi dettagliate e interviste esclusive.
CalendarioRisultatiClassificheNews