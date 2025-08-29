Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Olanda
29 agosto - 31 agosto 2025
Circuito GP Olanda
GP Olanda
29 agosto - 31 agosto 2025
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

F1, la preview del GP Olanda: quello che c'è da sapere prima di scendere in pista

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista a Zandvoort

  • Dove si trova: Olanda settentrionale
  • Capienza: 105.000
  • Lunghezza: 4.259 m
  • Curve: 14
  • Giri del GP: 72

Le gomme Pirelli in Olanda

Il fornitore unico del Mondiale - al suo GP numero 500 - ha selezionato uno step di mescole più morbido rispetto allo scorso anno. A disposizione dei team ci saranno infatti la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft mentre la terna del 2024 era composta da C1, C2 e C3.

Il meteo per la gara di Zandvoort

Tempo 'misto' con alta probabilità di rovesci passeggeri ma anche intervalli soleggiati: previsti 2-5 mm di pioggia. Ventoso con forte vento da sud-ovest. GARA: 20°C. Temperatura massima: 20°C.

Il programma delle dirette di domenica 31 agosto su Sky Sport F1

  • Ore 10.35: F1 Academy Championship – Gara 2
  • Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy 