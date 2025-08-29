GP Olanda
29 agosto - 31 agosto 2025
F1, la preview del GP Olanda: quello che c'è da sapere prima di scendere in pista
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista a Zandvoort
- Dove si trova: Olanda settentrionale
- Capienza: 105.000
- Lunghezza: 4.259 m
- Curve: 14
- Giri del GP: 72
Le gomme Pirelli in Olanda
Il fornitore unico del Mondiale - al suo GP numero 500 - ha selezionato uno step di mescole più morbido rispetto allo scorso anno. A disposizione dei team ci saranno infatti la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft mentre la terna del 2024 era composta da C1, C2 e C3.
Il meteo per la gara di Zandvoort
Tempo 'misto' con alta probabilità di rovesci passeggeri ma anche intervalli soleggiati: previsti 2-5 mm di pioggia. Ventoso con forte vento da sud-ovest. GARA: 20°C. Temperatura massima: 20°C.
Il programma delle dirette di domenica 31 agosto su Sky Sport F1
- Ore 10.35: F1 Academy Championship – Gara 2
- Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy