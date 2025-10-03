GP Singapore
3 ottobre - 5 ottobre 2025
F1, la preview del GP Singapore: tutti i dati essenziali prima di scendere in pista
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista a Singapore
- Nome circuito: Marina Bay Street Circuit
- Lunghezza: 4,900 Km
- Curve: 19
- Giri del GP: 62
Le gomme per la gara di Marina Bay
Per la gara di Singapore, Pirelli ha confermato la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft.
Le previsioni meteo per il GP Singapore
Parzialmente nuvoloso. Leggera possibilità di rovesci durante la gara. Leggera brezza da sud.
- Gran Premio: 30°C
- Temperatura massima: 38°C