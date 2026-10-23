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GP Austin
23 ottobre - 25 ottobre 2026
Circuito GP Austin
GP Austin
23 ottobre - 25 ottobre 2026
  • PREVIEW
  • RISULTATI

F1, la preview del GP Austin: circuito, gomme, meteo e tutto quello che c'è da sapere

COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA

  • Circuito delle Americhe (COTA): Austin (Texas)
  • Lungo 5.513 metri
  • 20 curve
  • 41 m la differenza di altitudine totale
  • 56 i giri da percorrere in gara

IL PROGRAMMA DEL GP USA SU SKY SPORT F1: LIVE IL 25 OTTOBRE

  • Ore 17.55: F1 Academy – Race 3
  • Ore 19.30: Paddock Live  e lo speciale 'Alberto Ascari'
  • Ore 21: F1 - Gara
  • Ore 23: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 23.30: Debriefing
  • Ore 00: Notebook
  • Ore 00.15: Race Anatomy

LE GOMME PIRELLI IN TEXAS

  • Pirelli porta ad Austin la combinazione di mescole da asciutto ideale per bilanciare la trazione nei tratti lenti e la stabilità nei curvoni ad alta velocità del COTA. Il fornitore italiano torna alla gamma C2-C3-C4: la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft, per una combinazione utilizzata in passato.

 

IL METEO PER IL GP USA

  • Copertura nuvolosa più diffusa e clima leggermente più mite (28-29°C) per la gara; il rischio meteo resta minimo, assicurando un GP interamente su pista asciutta.