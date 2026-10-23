GP Austin
23 ottobre - 25 ottobre 2026
GP Austin
23 ottobre - 25 ottobre 2026
F1, la preview del GP Austin: circuito, gomme, meteo e tutto quello che c'è da sapere
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA
- Circuito delle Americhe (COTA): Austin (Texas)
- Lungo 5.513 metri
- 20 curve
- 41 m la differenza di altitudine totale
- 56 i giri da percorrere in gara
IL PROGRAMMA DEL GP USA SU SKY SPORT F1: LIVE IL 25 OTTOBRE
- Ore 17.55: F1 Academy – Race 3
- Ore 19.30: Paddock Live e lo speciale 'Alberto Ascari'
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy
LE GOMME PIRELLI IN TEXAS
- Pirelli porta ad Austin la combinazione di mescole da asciutto ideale per bilanciare la trazione nei tratti lenti e la stabilità nei curvoni ad alta velocità del COTA. Il fornitore italiano torna alla gamma C2-C3-C4: la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft, per una combinazione utilizzata in passato.
IL METEO PER IL GP USA
- Copertura nuvolosa più diffusa e clima leggermente più mite (28-29°C) per la gara; il rischio meteo resta minimo, assicurando un GP interamente su pista asciutta.