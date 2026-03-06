GP Australia
6 marzo - 8 marzo 2026
F1, la preview del GP Australia
GP Australia, cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Circuito: Albert Park, Melbourne
- Lunghezza: 5.278 m
- Giri del GP: 58
- Curve: 14
- Giro record: Lando Norris (Mclaren) in 1:15.096
- Inaugurazione: 1996
Il meteo su Melbourne
Non è prevista pioggia per la gara inaugurale del Mondiale 2026. Giornata di domencia parzialmente soleggiata con una temperatuta massima di 25°C.
Le gomme Pirelli per la gara di Melbourne
La scelta delle mescole per il GP di Australia, round di apertura del mondiale 2026 di Formula 1, va dalla C3 (più dura) alla C5 (quella più morbida). Ma a causa dell’incognita meteo presenti anche le mescole Full Wet (banda blu) e le Intermedie (banda verde).
Orari del GP Australia 2025 in diretta su Sky il 5 marzo
Notte sabato 7-domenica 8 marzo
- Ore 22.45: F3 – Feature Race
- Ore 1.20: F2 - Feature Race
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
- Ore 9.45: F1 gara (replica)
- Ore 12: F1 gara (replica)
- Ore 14: F1 gara (replica)