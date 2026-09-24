GP Azerbaijan
24 settembre - 26 settembre 2026
GP Azerbaijan
24 settembre - 26 settembre 2026
Formula 1, la preview del GP Azerbaijan: tutto quello che c'è sa sapere
IL PROGRAMMA DEL GP DELL'AZERBAIJAN SU SKY: SI CORRE SABATO!
- Ore 8.55: F2 – Feature Race 2
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 13: F1 - Gara
- Ore 15: Paddock Live Post-Gara
- Ore 15.30: Debriefing
- Ore 16: Notebook
- Ore 16.15: Race Anatomy
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA
- Dove si trova il circuito: Baku (Azerbaijan)
- Tipo di tracciato: cittadino
- Curve: 20
- Lunghezza: 6.003 m
- Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
- Giri: 51
LE GOMME PIRELLI A BAKU
- Per il GP d'Azerbaigian, Pirelli sceglie le mescole C3, C4 e C5 per affrontare un tracciato "stop and go" poco abrasivo. Il basso degrado favorirà la strategia a una sosta, ma la sfida principale sarà la gestione termica degli pneumatici, soggetti a raffreddarsi lungo il rettilineo di 2 km con conseguente rischio di bloccaggi in staccata.
LE PREVISIONI METEO PER LA GARA DI BAKU
- Condizioni ideali per il GP: sabato in prevalenza soleggiato per il semaforo verde. Massime stabili a 26°C e vento da nord in attenuazione a 16 mph. Rischio pioggia quasi nullo (5%), pista asciutta garantita per la gara.