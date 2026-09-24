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GP Azerbaijan
24 settembre - 26 settembre 2026
Circuito GP Azerbaijan
GP Azerbaijan
24 settembre - 26 settembre 2026
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Formula 1, la preview del GP Azerbaijan: tutto quello che c'è sa sapere

IL PROGRAMMA DEL GP DELL'AZERBAIJAN SU SKY: SI CORRE SABATO!

  • Ore 8.55: F2 – Feature Race 2
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 13: F1 - Gara
  • Ore 15: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 15.30: Debriefing
  • Ore 16: Notebook
  • Ore 16.15: Race Anatomy

COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA

  • Dove si trova il circuito: Baku (Azerbaijan)
  • Tipo di tracciato: cittadino
  • Curve: 20
  • Lunghezza: 6.003 m
  • Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
  • Giri: 51

LE GOMME PIRELLI A BAKU

  • Per il GP d'Azerbaigian, Pirelli sceglie le mescole C3, C4 e C5 per affrontare un tracciato "stop and go" poco abrasivo. Il basso degrado favorirà la strategia a una sosta, ma la sfida principale sarà la gestione termica degli pneumatici, soggetti a raffreddarsi lungo il rettilineo di 2 km con conseguente rischio di bloccaggi in staccata.

LE PREVISIONI METEO PER LA GARA DI BAKU

  • Condizioni ideali per il GP: sabato in prevalenza soleggiato per il semaforo verde. Massime stabili a 26°C e vento da nord in attenuazione a 16 mph. Rischio pioggia quasi nullo (5%), pista asciutta garantita per la gara.