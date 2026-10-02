GP Bahrain
2 ottobre - 4 ottobre 2026
GP Bahrain
2 ottobre - 4 ottobre 2026
F1, la preview GP Bahrain: i dati essenziali della gara che si corre in Malesia (Sepang)
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome circuito: Sepang International Circuit
- Lunghezza del tracciato: 5,543 km
- Curve: 15
- Giri del GP: 56
- Inaugurazione: 1999
Il programma del GP LIVE domenica 4 ottobre su Sky
- Ore 7.30: Paddock Live
- Ore 9: F1 - Gara
- Ore 11: Paddock Live Post-Gara
- Ore 11.30: Debriefing
- Ore 12: Notebook
- Ore 12.15: Race Anatomy
Gomme per la gara di Sepang
Per il Gran Premio di Sepang in Malesia, Pirelli ha selezionato la gamma intermedia della propria linea slick:
- C2 (Hard - Banda Bianca)
- C3 (Medium - Banda Gialla)
- C4 (Soft - Banda Rossa
Le previsioni meteo per il GP in Malesia
- Clima tropicale estremo. Partenza sotto il sole e afa intensa, con forte rischio di temporale estivo improvviso verso la seconda metà di gara.
- Temperature: Aria 26°C min / 33°C max. Asfalto stimato tra 42°C e 45°C alla partenza. Umidità: 78%.