Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Bahrain
2 ottobre - 4 ottobre 2026
Circuito GP Bahrain
GP Bahrain
2 ottobre - 4 ottobre 2026
  • PREVIEW
  • RISULTATI

F1, la preview GP Bahrain: i dati essenziali della gara che si corre in Malesia (Sepang)

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: Sepang International Circuit
  • Lunghezza del tracciato: 5,543 km
  • Curve: 15
  • Giri del GP: 56
  • Inaugurazione: 1999

Il programma del GP LIVE domenica 4 ottobre su Sky

  • Ore 7.30: Paddock Live
  • Ore 9: F1 - Gara
  • Ore 11: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 11.30: Debriefing
  • Ore 12: Notebook
  • Ore 12.15: Race Anatomy

Gomme per la gara di Sepang

Per il Gran Premio di Sepang in Malesia, Pirelli ha selezionato la gamma intermedia della propria linea slick:

  • C2 (Hard - Banda Bianca)
  • C3 (Medium - Banda Gialla)
  • C4 (Soft - Banda Rossa

 

 

Le previsioni meteo per il GP in Malesia

  • Clima tropicale estremo. Partenza sotto il sole e afa intensa, con forte rischio di temporale estivo improvviso verso la seconda metà di gara.
  • Temperature: Aria 26°C min / 33°C max. Asfalto stimato tra 42°C e 45°C alla partenza. Umidità: 78%.

 