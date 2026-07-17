GP Belgio
17 luglio - 19 luglio 2026
GP Belgio
17 luglio - 19 luglio 2026
Formula 1, la preview del GP Belgio
IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DEL GP SU SKY
- Ore 08.25: F3 Feature Race
- Ore 09.55: F2 Feature Race
- Ore 11.40: Porsche gara
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
IL CIRCUITO
- Con i suoi 7,004 km, il tracciato di Spa è il più lungo del Mondiale: è caratterizzato da lunghi rettilinei, curve ad alta velocità e un dislivello altimetrico notevole (il più marcato del campionato). Tutto questo impone un attento bilanciamento delle monoposto.
LE GOMME PER LA GARA DI SPA
- Per la decima gara della stagione sono state scelte le tre opzioni intermedie della gamma: C2, C3 e C4. Spa-Francorchamps è una delle piste più spettacolari e amate della Formula 1. Il tracciato è il più lungo della stagione, con oltre sette chilometri, e, dal punto di vista dello stress per i pneumatici, è secondo solo a Silverstone e Suzuka.
PREVISIONI METEO PER IL GP BELGIO 2026
- Temperature più fresche rispetto alla media stagionale, con massime di 20°C e minime di 10°C. C'è un basso rischio di ricomparsa della nebbia mattutina, accompagnata da qualche debole pioggia passeggera, che tuttavia dovrebbe dissiparsi entro le 9-10. Un fronte attraverserà rapidamente la zona nel pomeriggio, ma la massa d'aria sulla regione dovrebbe essere troppo secca per consentire la formazione di precipitazioni, sebbene ci sarà un alternarsi di nuvole e sole. Il vento soffierà a una velocità media di 13 km/h.