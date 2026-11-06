GP Brasile
6 novembre - 8 novembre 2026
GP Brasile
6 novembre - 8 novembre 2026
F1, la preview del GP Brasile a Interlagos
COSA C'È DA SAPERE PRIMA DEL GP:
- Località: San Paolo del Brasile
- Inaugurazione: 1940
- Curve: 15
- Lunghezza: 4.309 m
- Ultimo vincitore: Lando Norris - McLaren (2025)
IL PROGRAMMA DEL GP BRASILE: LIVE SU SKY L'8 NOVEMBRE
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 18: F1 - Gara
- Ore 20: Paddock Live Post-Gara
- Ore 20.30: Debriefing
- Ore 21: Notebook
- Ore 21.15: Race Anatomy
IL TRIS DI MESCOLE PIRELLI IN PISTA AD INTERLAGOS
- Pirelli scende in pista in Brasile fornendo ai team la combinazione C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). La scelta di mescole più morbide punta a stimolare strategie dinamiche e a fare fronte all'evoluzione del grip durante le varie sessioni del weekend.
PREVISIONI METEO PER DOMENICA – GP DEL BRASILE 2026
- Per la gara di 71 giri è previsto un deciso calo termico con forti possibilità di pioggia intermittente a macchia di leopardo. La scelta delle mescole, la lettura dell'evoluzione dell'asfalto e il tempismo strategico nei pit-stop si preannunciano come i veri fattori decisivi per la vittoria a San Paolo.