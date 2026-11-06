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GP Brasile
6 novembre - 8 novembre 2026
Circuito GP Brasile
GP Brasile
6 novembre - 8 novembre 2026
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F1, la preview del GP Brasile a Interlagos

COSA C'È DA SAPERE PRIMA DEL GP: 

  • Località: San Paolo del Brasile
  • Inaugurazione: 1940
  • Curve: 15
  • Lunghezza: 4.309 m
  • Ultimo vincitore: Lando Norris - McLaren (2025)

IL PROGRAMMA DEL GP BRASILE: LIVE SU SKY L'8 NOVEMBRE

  • Ore 16.30: Paddock Live
  • Ore 18: F1 - Gara
  • Ore 20: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 20.30: Debriefing
  • Ore 21: Notebook
  • Ore 21.15: Race Anatomy

IL TRIS DI MESCOLE PIRELLI IN PISTA AD INTERLAGOS

  • Pirelli scende in pista in Brasile fornendo ai team la combinazione C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). La scelta di mescole più morbide punta a stimolare strategie dinamiche e a fare fronte all'evoluzione del grip durante le varie sessioni del weekend.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA – GP DEL BRASILE 2026

  • Per la gara di 71 giri è previsto un deciso calo termico con forti possibilità di pioggia intermittente a macchia di leopardo. La scelta delle mescole, la lettura dell'evoluzione dell'asfalto e il tempismo strategico nei pit-stop si preannunciano come i veri fattori decisivi per la vittoria a San Paolo.