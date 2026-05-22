Il meteo per la gara del 24 maggio a Montreal

Si prevedono condizioni meteorologiche fresche e piovose. Le temperature varieranno tra gli 11°C e i 13°C, con un asfalto di circa 14,5°C. La probabilità di precipitazioni è del 65%, il che potrebbe portare a interrompere l'evento. Il vento sarà moderato, con una velocità media di 15 km/h e raffiche fino a 36 km/h, complicando ulteriormente la situazione. Dunque le condizioni della pista potrebbero essere bagnate e impegnative.



