GP Canada
22 maggio - 24 maggio 2026
GP Canada
22 maggio - 24 maggio 2026
F1, la preview del GP Canada
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista a Montreal
- Debutto in F1: 1978
- Lunghezza: 4,361 Km
- Giri GP: 70
- Curve: 14
Le gomme Pirelli al GP Canada
Per la gara di Montreal, Pirelli mette a disposizione le tre mescole più morbide della sua gamma: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft.
Il meteo per la gara del 24 maggio a Montreal
Si prevedono condizioni meteorologiche fresche e piovose. Le temperature varieranno tra gli 11°C e i 13°C, con un asfalto di circa 14,5°C. La probabilità di precipitazioni è del 65%, il che potrebbe portare a interrompere l'evento. Il vento sarà moderato, con una velocità media di 15 km/h e raffiche fino a 36 km/h, complicando ulteriormente la situazione. Dunque le condizioni della pista potrebbero essere bagnate e impegnative.