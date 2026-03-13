GP Cina
F1, la preview del GP Cina
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome circuito: Shanghai International Circuit
- Lunghezza: 5,451 Km
- Curve: 16
- Giri della Sprint: 19
- Giri del GP: 56
Gli orari delle sessioni in diretta su Sky
13 marzo
- Ore 4.30: F1 - Prove Libere
- Ore 7: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 8.30: F1 – Qualifiche Sprint
14 marzo
- Ore 4: F1 – Sprint
- Ore 6.45: F1 Academy – Race 1
- Ore 8: F1 – Qualifiche
15 marzo
- Ore 3.40: F1 Academy – Race 2
- Ore 8: F1 - Gara
Le gomme Pirelli per la gara di Shanghai
- C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft): queste le scelte di Pirelli per il GP Cina 2026. Continuità rispetto alle ultime due edizioni, ma anche conservativa, tenendo presente un asfalto in continua evoluzione.
Le previsioni meteo del GP Cina 2026
- Temperatura massima di 19° C e minima di 8°.
- La giornata sarà asciutta, senza precipitazioni con una velocità media del vento di 8,6 km/h e raffiche fino a 25,2 km/h.
- Le temperature previste in pista saranno di circa 32,6 °C, garantendo un ambiente ottimale durante la gara.