GP Italia
4 settembre - 6 settembre 2026
GP Italia
4 settembre - 6 settembre 2026
Preview GP: GP ItaliaIl GP Italia è uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Formula 1, con piloti e team che si preparano a sfidarsi su uno dei circuiti più caratteristici del calendario. Questo weekend di gara promette grande spettacolo, con numerosi elementi tecnici e strategici che influenzeranno l’esito finale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su orari, classifiche, calendario, qualifiche, griglia di partenza, risultati, prove libere e dove seguire la gara in diretta.
Programma del weekend: orari e prove libereIl weekend del GP Italia segue il consueto schema, con le sessioni di prove libere, qualifiche e la gara che si svolgeranno secondo i seguenti orari (ora italiana):
- Prove Libere 1: venerdì 4 ore 12:30
- Prove Libere 2: venerdì 4 ore 16:00
- Prove Libere 3: sabato 5 ore 12:30
- Qualifiche 1: sabato 5 ore 16:00
- Qualifiche 2: sabato 5 ore 16:25
- Qualifiche 3: sabato 5 ore 16:47
- Griglia: sabato 5 ore 17:00
- Gara: domenica 6 ore 15:00