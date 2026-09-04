Preview GP: GP Italia

Programma del weekend: orari e prove libere

Prove Libere 1 : venerdì 4 ore 12:30

: venerdì 4 ore 12:30 Prove Libere 2 : venerdì 4 ore 16:00

: venerdì 4 ore 16:00 Prove Libere 3 : sabato 5 ore 12:30

: sabato 5 ore 12:30 Qualifiche 1 : sabato 5 ore 16:00

: sabato 5 ore 16:00 Qualifiche 2 : sabato 5 ore 16:25

: sabato 5 ore 16:25 Qualifiche 3 : sabato 5 ore 16:47

: sabato 5 ore 16:47 Griglia : sabato 5 ore 17:00

: sabato 5 ore 17:00 Gara: domenica 6 ore 15:00

Ilè uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Formula 1 , con piloti e team che si preparano a sfidarsi su uno dei circuiti più caratteristici del calendario. Questo weekend di gara promette grande spettacolo, con numerosi elementi tecnici e strategici che influenzeranno l’esito finale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere suin diretta.Il weekend delsegue il consueto schema, con le sessioni die lache si svolgeranno secondo i seguenti orari (ora italiana):Puoi seguire tutte le sessioni in diretta su, il canale dedicato che ti porta nel cuore dell'azione con commenti esperti, analisi dettagliate e interviste esclusive.