GP Las Vegas
20 novembre - 22 novembre 2026
GP Las Vegas
20 novembre - 22 novembre 2026
F1, la preview del GP di Las Vegas: circuito, gomme, meteo e giri della gara
IL PROGRAMMA DEL GP LAS VEGAS SU SKY
- Ore 1.15: F1 Academy – Race 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live Post-Gara
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA
- Curve: 17
- Curve a destra: 6
- Curve a sinistra: 11
- Lunghezza: 6.201 km
- Inaugurato: 2023
LE GOMME PER LA GARA DI LAS VEGAS
- Nel weekend notturno sulla Strip di Las Vegas, Pirelli porta le mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5) per affrontare un tracciato cittadino ad altissima velocità, asfalto poco abrasivo e temperature basse che mettono alla prova pneumatici e gestione del graining.
LE PREVISIONI METEO PER IL GP LAS VEGAS
- Serata fredda e asciutta sulla Strip, senza pioggia all'orizzonte ma con termiche basse e asfalto poco gommato che metteranno alla prova grip e gestione degli pneumatici.